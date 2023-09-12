Daha sonra memuriyet görevine son verilse dahi çalışılan süreler HİTAP'a işlenmelidir

HİTAP (Hizmet Takip Programı), memurların atama, nakil, derece, kademe, terfi, unvan değişikliği, aylıksız izin, açık süre, ek gösterge gibi özlük bilgilerinin ve toplam hizmet süreleri ile hizmet kayıtlarına göre emeklilikte tabi olunan yaş bilgisinin yer aldığı ve SGK tarafından geliştirilmiş bir hizmet takip programıdır.

Programın amacı; Devlet memurlarının hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak elektronik ortama alınması ve taranmış fotoğrafları ile onaylı elektronik ortamda hazırlanarak gönderilecek emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanmasıdır.

Program ile sigortalının tüm bilgilerine elektronik ortamda ulaşmak mümkün olacağından, belge istenilmeksizin hizmetin elektronik ortamda bildirilmesi mümkün olacak, zaman kaybı önlenerek kişilerin en kısa sürede emeklilik aylıklarının bağlanması sağlanacaktır.

HİTAP ile kamu kurum ve kurumlarınca tutulmakta olan bilgi ve belgeler, bilgisayar ortamında tutulması sağlanmakta ve bu veriler kullanarak memurların yukarıda yer alan verilerin doğru girilip girilmediği kontrol edilebilmekte ve gerektiği yer ve zamanlarda bu veriler kullanabilmektedir.

Sonuç olarak; bir memurun daha sonra memuriyet görevine son verilmiş olsa dahi var olan çalışılan süreleri her şekilde kurumlarınca HİTAP programına işlenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu hususu destekleyici mahiyette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 11.10.2022 tarihli 4764510 sayılı görüş yazısı da bulunmaktadır.