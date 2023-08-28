İzmir'de ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Ehliyetsiz sürücü: Şimdi ararım ve buraya yığarım
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Türk bayrağında belediye logosu ve başkanın adına inceleme başlatıldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği iddialarını yalanladı
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/KCK'lı Kadri Encu'yu Gara'da etkisiz hale getirdi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
KDK'nin girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Otoda fiyatı bankalar şişiriyor: Sudan bahanelerle faizi katladılar
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Konut yatırım aracı olmaktan çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

Geçmiş yıllarda sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün seslerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerden 9'u tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 15:30, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 15:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'de yapay zeka ve ses taklidi programıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre bir grup otel çalışanı, otel sahibi ve bazı kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen kişilerce dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Daha önce de sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir'deki 11 adrese operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada, 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber