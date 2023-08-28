Piyade uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

Cenazeye Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkhan ilçesinde 22 Ağustos'ta motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde vefat eden Öztürk'ün cenazesi hastane morgundan alınarak baba ocağı Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Mahallesi'ne getirildi.

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