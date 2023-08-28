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Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da, belediye otobüsünde fenalaşan bir yolcu yere yığıldı. Saniyelerle yarışan şoför, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 16:32, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 16:34
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Otobüs şoförü saniyelerle yarıştı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bugün öğlen saatlerinde belediye otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen erkek yolcu, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi diğer yolcular tarafından yapılan vatandaş için otobüs şoförü zamanla yarıştı. Güzergahından çıkan otobüs şoförü, dörtlülerini yakıp trafiği tehlikeye atmadan, fenalaşan vatandaşı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yetiştirdi. Vatandaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırıldı.

Şoförün hareketi takdir toplarken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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