Tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 16:49, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 16:50
Erzurum'dan tatil için ailesiyle Yusufeli'ne gelen Ö.B, Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.
Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B, kazara annesi H.B'yi yaraladı.
Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.