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Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında imzalanan ihracatçılara ilişkin kredi protokolüyle ilgili, "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 17:21, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 18:35
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TİM ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB ve Odeabank işbirliğiyle ihracatçılara yönelik "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi"nin devreye alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik eden Şimşek, "Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek." ifadelerini kullandı.

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