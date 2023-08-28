Konya'da doktoru darp eden zanlı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 18:39, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 18:38
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.