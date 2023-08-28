Kızılırmak'a serinlemek için giren genç hayatını kaybetti
Kırıkkale'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 19:11, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 19:14
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki Ebubekir Taş, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapıldı. Ekiplerce sudan çıkartılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Ebubekir Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.