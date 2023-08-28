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İstanbul'da maymun dehşeti: 3 kişiye saldırdı

Büyükçekmece'de sahibinden kaçtığı iddia edilen maymun 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 20:38, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 20:47
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Olay, İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bakılan maymun sahibinin elinden kaçıp sokakta başı boş dolaşmaya başladı. Bir binaya çıkan maymun ilk önce üst kattaki vatandaşların evine girdi. Ardından maymun alt katta oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı'nın evine girdi. Maymun yaşlı kadına bahçede saldırıp ısırdı. Hastanelik olan kadının polise şikayetçi olacağı da öğrenildi. Öte yandan, saldırı sonrası kaçan maymunun sokağa gelip tekrar maymununu aldığı da öğrenildi. Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı.

Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Evimin bahçesinde oturuyordum. Her yer de kapalıydı. Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Zaten fazla yürüyemiyorum denge kaybım var. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim. Baş tarafımı o mu ısırdı düştüm bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Sahibinden şikayetçiyim" dedi.

Yaşlı kadının kızı Nilgül Saygı, "Annem kemoterapi hastası. Komşusu da kendisine yardım ederken maymun tarafından ısırıldı. Biz şikayetçiyiz. Bildiğim kadar kişiler tespit edildi. Annemin sağlığının yerine gelmesini mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sokaklarda o hayvanın gezmesine izin verenler suçlu. Sanırım bir haftadır geziyormuş. Önce üst kattaki komşuların evlerini talan ettikten sonra çocuklar korkuyla balkona kapatıyorlar. Balkondan aşağıya önce anneme saldırıyor. Annemi kurtarmak isteyen komşusuna da saldırıyor. O da başka bir hastane de şimdi tedavi görüyor" diye konuştu.

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