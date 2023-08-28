'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kadıköy'de ehliyetsiz araç kullanırken kontrole takılan sürücüye cezai işlem uygulayan polis memurları açığa alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" cezai işlem uygulandığı aktarılan bültende, denetimi yapan polis memurlarının açığa alındığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "TRT'den tazminatını alamayan Necmettin Batırel isyan etti" iddiasının gerçek dışı olduğu ifade edilen bültende, Batırel'in tazminat davasının TRT ile değil, yapımcı şirketle olduğu kaydedildi.

Bültende, Batırel'in paylaşımlarında da tazminat davasının sözleşme imzaladığı yapımcı şirketle olduğunun açıkça belirtildiğine işaret edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Emekli bir jandarma albayın bana ilettiği fotoğrafı ve notu paylaşıyorum" iddiasıyla bulunduğu paylaşımın dezenformasyon içerdiği ifade edilen bültende, "İddiaya konu notun, sosyal medyada farklı kullanıcılar tarafından farklı tarihlerde paylaşıldığı, fotoğrafın ise 2018'de ABD işgalindeki Afganistan'da 'yaşanan veya yaşanabilecek olası göç ve göçmen' haberlerinde kullanılan bir stok fotoğraf olduğu, Türkiye ile bir ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

- "Köpek tarafından ısırılan vatandaşın kuduz aşısı bulamadığı" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan, "Köpek tarafından ısırılan vatandaşın, gittiği hastanede kuduz aşısı bulamadığı" yönündeki haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Yapılan incelemeler neticesinde köpek tarafından yaralanan vatandaşın önce özel bir hastaneye gittiği, burada kuduz aşısı bulunmadığından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine yönlendirilerek kuduz aşısı olduğunun tespit edildiği aktarılan bültende, devlet hastanelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli özel hastanelerde de kuduz aşısının bulunduğu ve ücretsiz yapıldığı kaydedildi.

Bültende haberlerde, vatandaşın gittiği hastanenin bu kapsamda olmayan bir özel hastane olduğu ve vatandaşın devlet hastanesinde aşı olduğunun belirtilmediği vurgulandı.

- Sosyal medyadaki diğer iddialar

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerdeki bir kişinin, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli" olduğu ve "lokantasında çalışmak isteyen Türklere iş vermediği" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen bültende, görüntülerdeki kişinin O.A.D. isimli Türk vatandaşı ve tiyatro oyuncusu olduğu belirtildi.

Bültende, sosyal medyada paylaşılan "Katar'da yayın yapan televizyon kanalında kadın sunucu, programa katılan ve yayında kendisine 'Başını örtmezsen yerin cehennem' diyen yobaza tokat atıp meyve suyu serptikten sonra boş bardağı da kafasına fırlattı" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

İddiaya konu görüntülerin, Irak merkezli Asya TV kanalındaki "Tokat ve Şaka" isimli komedi programından alındığı bildirilen bültende, programda yaşanan olayların mizah amaçlı olduğu, görüntülerin iddialarla ilgisi bulunmadığı aktarıldı.

"Diyarbakır Devlet Hastanesine gelen bir vatandaş saatlerce doktor beklediğini, kimsenin ilgilenmediğini söyleyerek bir hastane çalışanını rehin aldı" iddiasının da asılsız olduğu vurgulanan bültende, iddiaya konu görüntülerin, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde 24 Ağustos'taki "Hastane Afet Planı Tatbikatı" sırasında kaydedildiği belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "MEB tarihi kararını duyurdu: 4 gün okul 3 gün tatil" iddiasının gerçek dışı olduğuna işaret edilen bültende, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir karar alınmamış, konuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılmamıştır. İlgili kurumların açıklamaları dışında ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.