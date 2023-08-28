Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından, e-Devlet üzerinden yapılan üniversite kayıt başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Öğrencilerin tercihi, hızlı ve kolay kayıt" ifadesiyle başlayan Koç, şunları kaydetti:

"Üniversite kayıtlarının başlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden öğrencilerimizin yüzde 53,7'si kaydını e-Devlet kapısı üzerinden tamamladı. Bugün 00.00'da açılan 'http://ddo.link/uni-kayit' hizmetimiz 20 saat içinde 3 milyon 696 bin 947 kez kullanıldı. Hayatınızı kolaylaştıran hizmetleriyle DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı sayesinde artık üniversite kaydı da çok kolay."