Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam

Yeni eğitim öğretim dönemi 11 Eylül'de başlıyor. Ancak hazırlıklara başlayan veliler yüksek enflasyonun altında ezilmeye devam ediyor. Servis ücretleriyle başlayan zam serüveni kırtasiye ürünlerinde de etkisini göstermişti. Kırtasiye malzemelerindeki artış geçen yıla oranla yüzde 75 artmış, bir çantanın dolması bin lirayı bulmuştu.

Çocuğunu okula hazırlayan veli, okula göndermeden cebindeki 'delikle' baş başa kaldı. Son olarak MEB, veliye maddi külfet oluşturmamak için okul kıyafetlerinde değişiklik yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak açıklama velinin yükünü hafifletmeye yetmedi.

NTV Haber'de yer alan habere göre, öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından biri de okul kıyafeti. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 zamlandı. Satıcılar, zamları enflasyon ve hammadde fiyatlarına bağlıyor.

Etek, hırka, iki uzun kollu tişört olarak satılan okul takımlarının fiyatları 1000 TL. Bu takıma bir de zorunlu olan eşofman takımı eklendiğinde fiyat 1950 liraya çıkıyor.

İTHAL KUMAŞLARDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Mağaza sahibi Kerem Demir, ithal kumaşlarda yüzde 100 gibi bir artış olduğunu dile getirdi.

Çocukların sağlığın uygun pamuklu ürünler kullandıklarını da ifade eden Demir, "Enflasyon zaten ortada kumaş ve nakliye maliyetlerinden, personel ve kira giderlerinden bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunun altı da çok mümkün gözükmüyor." dedi.

Vatandaşlarla önceki yıllarda pazarlık yapıldığını söyleyen Demir, "Bu sene fiyat itirazı görmüyoruz. İnanılmaz bir kredi kartı yoğunluğu var." ifadelerini kullandı.