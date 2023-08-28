Türkiye'nin Börekçisiydi Artık Dünyanın Börekçisi...
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Türkiye'nin Börekçisiydi Artık Dünyanın Börekçisi...
Türkiye'deki 400'den fazla şubesiyle Türkiye'nin börekçisi olan Bülent börek
artık dünyanın da börekçisi
Türkiye'nin dört bir yanında 400'den fazla bayisi, Malatya, Amasya, Sakarya ve Balıkesir illerindeki dört farklı üretim tesisiyle Bülent Börekçilik, hak ettiği "Türkiye'nin Börekçisi" ünvanını taçlandırıyor.
Türkiye'nin lojistik yatırımına ve insana en çok değer veren markalarından
biri olan Bülent Börekçilik, yurtdışından gelen yoğun taleplere tepkisiz kalmayarak
Avrupa'da da açtığı bayileri sayesinde Dünya'nın bu alandaki önde gelen markalarından
biri olma yolunda ilerliyor. Bunun ilk adımını Polonya Poznan Sulechow'da Avrupa'nın
en büyük börek üretim tesisini kurarak atmıştır. Türkiye'deki 400'den fazla
bayisine her gün çıtır çıtır, uzadıkça uzayan lezzetini, dondurulmadan sıcacık
ve taptaze ulaştıran Bülent Börekçilik Polonya'da açılan bu üretim tesisinden
sonra tüm Avrupa'ya da aynı hizmeti vermeyi planlıyor. Hali hazırda Berlin'de
1.000 m2'lik genel merkezinde faaliyetlerini sürdüren Bülent Börekçilik, Arnheim
ve Berlin'de açtığı restoranlar ile Avrupa'daki müşterilerine hizmet vermeye
devam etmektedir.
Bülent Börekçilik, özellikle uygun fiyatlarla yüksek kalite sunma hedefine
odaklanarak, toplumun geniş kesimlerine seslenen ve kahvaltı geleneğine destek
veren bir marka olarak öne çıkmaktadır. Değişen piyasa koşullarına rağmen ürünlerinin
kalitesinden ödün vermeden ilk günkü tutarlılığını sürdürmekte ve fiyatlandırmada
da daima gereken hassasiyeti göstermektedir.
Türkiye'de toplumun tüm kesimlerince bilinirliğe ve tanınırlığa erişen Bülent
Börekçilik 2022 yılında kahvaltı sektöründe pazarın lider börek markası olarak
Türk Patent Enstitüsü tarafından "Tanınmış Marka" statüsünde tescillenmiştir.
İş dünyasının sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda, kadın çalışan istihdamı vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bülent Börekçilik, 2.300 kişilik istihdamının %93'ünü kadın çalışanlara ayırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya yönelik önemli bir adım atmaktadır. Bu sayede, hem çalışma hayatında kadın çalışanlara yönelik fırsat eşitliği konusunda hem de iş dünyasında kadın çalışanların daha fazla varlık göstermelerine katkı sağlamaktadır.
Geleceğimizin garantisi ve en büyük umutlarımızın sahibi çocuklarımızı da unutmayan
Bülent Börekçilik, alanında uzman çizer ve pedagoglar ile kültürümüzün örf,
adet ve geleneklerini temel ilke edinen BB Çocuk Dergisini yayınlayıp tüm bayilerinde
çocuklarımızın ücretsiz temin edebilmesini sağlamıştır. Üç ayda bir yayınlanacak
derginin ilk sayısı kısa sürede çok büyük bir ilgi ve taleple karşılanmış ve
ikinci baskısı yapılmıştır.
Bülent Börekçilik, kurumsal yapılanmanın sağlam temellerini oluşturma hususundaki
kararlılığının neticesinde önemli adımlar atmış ve bilgi yönetiminin gücüne
olan inançla dijital dönüşüm faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Gerçekleştirilen
SAP yatırımları ile, kurumsal hafıza ve bilginin doğru ve bilimsel yöntemlerle
işlenip değerlendirilmesi noktasında stratejik adımlar atan Bülent Börekçilik'in
sürdürülebilir büyüme ve etkili iş yönetimi vizyonu ortaya konulmuştur.
Çok yakın bir zamanda Dortmund, Berlin ve Oldenburg'da açılacak restoranların
yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda gibi daha birçok Avrupa şehrinde yeni restoranlar
açılması planlanmakta hatta bir kısmının anlaşmaları yapılmış bulunmaktadır.
Modern üretim tesisleri ile teknolojik alt yapıyı doğru ve nitelikli insan kaynağı ile birleştiren Bülent Börekçilik, Avrupa'da da aynı anlayışla, aynı lezzetle ve aynı tazelikle geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yatırımlarını sürdürmektedir.
Dünya markası olma yolunda yurt dışı yatırımlarına Avrupa'dan başlayan Bülent
Börekçilik Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini Prime Supplies Grup
ile ve Ortadoğu'daki faaliyetleri için de MasadrGrup ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Toplumdaki her yapı taşını ayrı ayrı düşünen ve bir börekçiden çok daha fazlası olan, çıtır çıtır, uzadıkça uzayan lezzeti ile kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen ve "Lezzeti Ala" sloganıyla akıllarda yer eden Bülent Börekçilik, 'Börek değil Bülent Börek' mottosuyla tüm Dünya'da bilinen bir marka olarak ülkemizi gururlandırma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.