Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan H.E, T.E, C.E. ile E.K. arasında tartışma çıktı.

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