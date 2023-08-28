DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyor

Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
3 Ay ertelemeli 70.000 TL!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Borsa'dan yeni rekor: 8.000 puanı aştı
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
Akşener'in 'seçimlere ayrı ayrı girelim' çağrısına Bahçeli'den yanıt
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
HSK'den 'İmamoğlu kararını inceleyecek heyet değiştirildi' iddiasına açıklama
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
AK Parti MKYK toplandı, olağanüstü kongre kararı alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Jandarma bölge komutanlıkları kapatıldı mı?
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Yapılandırma ve ek MTV ödemelerinde son 4 gün
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Kırtasiye malzemeleri yüzde 100 zamlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Sosyal Medya Yasası'nda AB'den ilerideyiz
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Bakan Yerlikaya El Cezire'ye konuştu
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Ambulanstan atlayan 15 yaşındaki İlayda öldü
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?: Hakem Kurulu 2. toplantısını yaptı
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Nemrut Krater Gölünde ziyaretçilerine boz ayı sürprizi
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Domuz avında kazara arkadaşını vurdu
Ana sayfaHaberler Yaşam

DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyor

Devlet Hava Meydan İşletmesi (DHMİ) Bursa Yenişehir Havalimanı'nda çalışan personeller güvenlik, temizlik ve teknik personeller maaşlarında iyileştirme bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2023 23:17, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2023 23:18
Yazdır
DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyor

Havaalanlarında çalışan personeller Türkiye genelinde kendilerinin aldıkları düşük maaşlar ve diğer haklarının iyileştirilmesini istiyor.

DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanında çalışan personeller tarafından yapılan açıklamada, "DHMİ Havalimanımız Uluslararası bir havalimanı olarak yolcu taşımacılığında her geçen gün tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Fakat çalışan emekçi personeller güvenlik, temizlik ve teknik personel olarak bizler 2022-2023 yılında yemek için 12 lira, yol için 11 lira gibi çok komik ücretlere mahkum edildik. Yeni yapılan ihalede ise 2024-2025 yılı sonuna kadar iki yıllık ihalede yemek 60 TL, yol 40 TL brüt olarak belirlenmiştir ve bu süre sonuna kadar sabit olarak kalacaktır. Ne enflasyon ne de oransal hiçbir artış olmayacaktır. İkinci bir mesele ise tüm kurum personelleri banka promosyonu alırken biz yıllardan beri bunu bile alamadık. Bizlerle aynı işi yapan memur, güvenlik görevlileri, teknik personeller şuan 40 bin lira maaş almakta ve yeni imzalanacak olan memur sözleşmesinde belki de 50 bin lira olacaktır ama bizler asgari ücrete mahkum ediliyoruz. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının insanımızı zor durumda bıraktığı bu günlerde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimizin yetkililer tarafından duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber