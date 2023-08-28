DHMİ Havalimanı personeli maaşlarında iyileştirme bekliyor

Havaalanlarında çalışan personeller Türkiye genelinde kendilerinin aldıkları düşük maaşlar ve diğer haklarının iyileştirilmesini istiyor.

DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanında çalışan personeller tarafından yapılan açıklamada, "DHMİ Havalimanımız Uluslararası bir havalimanı olarak yolcu taşımacılığında her geçen gün tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Fakat çalışan emekçi personeller güvenlik, temizlik ve teknik personel olarak bizler 2022-2023 yılında yemek için 12 lira, yol için 11 lira gibi çok komik ücretlere mahkum edildik. Yeni yapılan ihalede ise 2024-2025 yılı sonuna kadar iki yıllık ihalede yemek 60 TL, yol 40 TL brüt olarak belirlenmiştir ve bu süre sonuna kadar sabit olarak kalacaktır. Ne enflasyon ne de oransal hiçbir artış olmayacaktır. İkinci bir mesele ise tüm kurum personelleri banka promosyonu alırken biz yıllardan beri bunu bile alamadık. Bizlerle aynı işi yapan memur, güvenlik görevlileri, teknik personeller şuan 40 bin lira maaş almakta ve yeni imzalanacak olan memur sözleşmesinde belki de 50 bin lira olacaktır ama bizler asgari ücrete mahkum ediliyoruz. Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının insanımızı zor durumda bıraktığı bu günlerde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimizin yetkililer tarafından duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.