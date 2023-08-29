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Borsa İstanbul, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gitti

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile borsa yatırım fonlarında açılış seansı uygulanmasına yönelik değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 07:16, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 07:11
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Borsa İstanbul, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gitti

Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir."

Öte yandan, yapılan değişikliğe göre, borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56 - 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.

Duyuruda, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulamasının aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yapılan düzenlemeyle paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları ve sahipliğe dayalı kira sertifikaları için fiyat adımları aşağıdaki şekilde belirlendi.

ESKİYENİ
Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)
0,01-19,990,010,01-19,990,01
20-49,990,0220-49,990,02
50-99,990,0550-99,990,05
100 ve üzeri0,10100-249,990,10
250-499,990,25
500-999,990,50
1.000-2.499,991,00
2.500 ve üzeri2,50

Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için fiyat adımları aşağıdaki şekilde belirlendi.

ESKİYENİ
Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)
0,01-49,990,010,01-49,990,01
50-99,990,0250-99,990,02
100-249,990,05100-249,990,05
250 ve üzeri0,10250-499,990,10
500-999,990,25
1.000-2.499,990,50
2.500 ve üzeri1,00

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen, piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirildi.

ESKİYENİ
Fiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım SayısıFiyat Seviyesi (TL)Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı
0,01-1,0060,01-1,006
1,01-2,5081,01-2,508
2,51-5,00102,51-10,0010
5,01 ve üzeri1610,01 ve üzeri1%

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