Depremin en çok etkilediği 6 il'e taşınabilir 51 okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim döneminin başlamasına iki hafta kala çalışmalarına hız verdi. MEB Emlak ve İnşaat Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen 6 ilde 8'er derslikli modüler ve çelik 51 okul inşa ediyor. Deprem bölgesindeki öğrencilerin yeni döneme eksiksiz başlaması için çalışmalar sürüyor. Öğretmenleri bekleyen çelik konstrüksiyon öğretmenevleri ve öğrencileri ağırlayacak konteyner ve çelik okulların inşası devam ediyor.

12 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK



MEB Emlak ve İnşaat Genel Müdürlüğü depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da toplam 408 derslikli 51 okulun inşasına başladı. Kahramanmaraş'ta 12, Hatay'da 24, Osmaniye'de 2, Gaziantep'te 2, Adıyaman'da 7, Malatya'da 4 okul inşa edilecek. Toplam bin 827 metrekare üzerine inşa edilecek 51 okulun 15'i taşınabilir yani modüler yapıda, 36'sı ise çelik konstrüksiyon olacak. 8'er derslikli 51 okulda 12 bin 249 öğrenciye eğitim verilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA 821 OKUL ONARILDI



Bir yandan çelik ve modüler yapıda yeni okullar inşa edilirken diğer taraftan da kullanılabilecek okulların yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 821 okul onarıldı. Bu okullar 11 Eylül itibariyle öğrencilere kapılarını açacak. Hatay'da da bakım ve onarım çalışması devam eden 358 okul da 11 Eylül'de kapılarını açacak. Bakımı henüz tamamlanmayan okullar ise tamamen onarıldıktan sonra öğrencileri kabul edecek.

ÖĞRETMENEVLERİ HAZIR



Öğretmenlerin barınma sorunu yaşamaması için konteyner öğretmenevleri inşa ediliyor. Bölgeye yeni atanan ve daha önce bölgede görev yapan ancak barınacak yeri olmayan öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor. Öğretmenler için kurulan konteynerlerin okula yakın olmasına özen gösteriliyor.

Merve Safa Akıntürk