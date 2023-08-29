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Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir." denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 08:06, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 08:38
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Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

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