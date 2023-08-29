Togg gelir kapısı oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg piyasaya hızlı girdi. Nisan ayında başlayan teslimatlar bugün 2 bini geçti. Yıl sonunda ise bu rakamın kamu dahil 28 bine ulaşması hedefleniyor.

Togg, hem tasarımı hem teknolojik özellikleri hem de yerli ve milli oluşu ile vatandaşlardan tam not aldı. Yolda görüp fotoğraf çekenlerden tutun trafik ışıklarında önünü kesenlere kadar toplumun her kesiminden ilgi topladı.

Bu ilgi bazı fırsatçıları harekete geçirmişti. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı 'bir otomobilin sıfır fiyatı ikinci el satış fiyatını geçemez' kararına uymayan birçok Togg kullanıcısına cezai yaptırımlar uygulandı.

Ancak kiralama tarafında böyle bir şart yok. Bu da para kazanmak isteyenlere büyük kazanç fırsatı sunuyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli'ndeki Togg sahipleri kiralık araç hizmeti veriyor.

Daha çok düğün, nişan, asker eğlencesi, dizi ve filmler için talep geliyor. Kiralayanlar günlük 8-10 bin lira ücret isterken "Çok talep geliyor. Fiyatımız 10 bin lira, ancak aylık kiralamalarda biraz indirim yapıyoruz. Şimdi bir dizi için aylık anlaşma imzaladık. Günlük 7 bin liradan verdik" diyor.

Kaan Zenginli