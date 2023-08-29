Altının gram fiyatı 1.643 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün 1.645-1.621 bandında harekete eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın hemen altında 1.634 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,49 artarak 1.643 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.923 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların direnç, 1.905 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.