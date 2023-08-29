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Rekabet Kurulundan 14 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de refrakter (ateşe dayanıklı) malzemeleri üreticilerinin fiyatları birlikte artırdıkları iddiasıyla 6, yeniden satış fiyatı tespitinde bulundukları gerekçesiyle 5 firma ile rekabete ilişkin kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 oto galerisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 11:35, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 11:36
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Rekabet Kurulundan 14 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren refrakter malzemeleri üreticilerinin fiyatları birlikte artırarak rekabetle ilgili kanunu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Tic. AŞ, Daussan Refrakter AŞ, Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ, Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Mak. San. ve Tic. AŞ ile Remsan Refrakter Malzeme San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açtı.

Ayrıca, yeniden satış fiyatı tespitinde bulunarak ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle Piyano Kozmetik Kimya Tekstil Yayıncılık Reklamcılık Org. San. ve Tic. Ltd. Şti, RRH Küçük Elektrikli Aletler Ltd. Şti, Wahl Elektrikli Aletler Tic. Ltd. Şti, 2B İnş. Müh. Taah. Tur. Gıda Teks. San. Tic. Ltd. Şti ve Mehmet Salih Ay-Veysel Elektronik'e yönelik soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kurul, Adana, Antalya ve Gaziantep'te faaliyet gösteren ERY Motors-Eray Ersan, Özgen Gallery ve Canatar Auto için de rekabete ilişkin kanunu ihlal etikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

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