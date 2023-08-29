Depremlerden etkilenen üniversite yüzde 97,6 doluluğa ulaştı

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de, yeni eğitim öğretim yılı için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden OKÜ'nün de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yaşanan depremlerde OKÜ'ye ait binalarda çok büyük hasar meydana gelmediğini aktaran Uzun, "Hafif ve orta hasarlı binalarımız var. Onlarda da hızlı bir şekilde tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Birçoğunda da çalışmalar tamamlandı." dedi.

Uzun, geçen yıl yüzde 97,5 oranında doluluğa ulaşan üniversitelerinin bu yıl depreme rağmen tercih edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde bölümlerin doluluk oranı çok önemli. Burada biz mümkün olduğu kadar doluluk oranlarını yukarıda tutmaya çaba harcıyoruz. Yüzde 97,6 dolayında bir doluluk oranımız var. Bu nedenle oldukça memnunuz. Lisans ve ön lisans programlarımızı birlikte değerlendirdiğimizde ön lisansta daha yüksek bir doluluk oranımız var. Bütün programlar açısından baktığımızda sadece yüzde üç boş var. O da tabi ek kontenjanla dolacak."

- Yeni açılan bölümlerde tam doluluğa ulaşıldı

Uzun, OKÜ'de yeni açılan fizik tedavi ve rehabilitasyon, gerontoloji bölümleriyle Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı'nın bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmeye başlayacağını söyledi.

Yeni açılan bölümlere gösterilen ilgiyle bu yıl öğrenci sayılarının 17 bine ulaştığını aktaran Uzun, şöyle devam etti:

"Yeni açılacak bölümleri stratejik bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Bu anlamda tercihlerimizin de doğru olduğunu gördük. Örneğin lisans programları açısından baktığımızda yeni açtığımız fizik tedavi ve rehabilitasyon ile gerontoloji bölümünün tam doluluğa ulaştığını görüyoruz. Yine uzun süreden beri öğrenci sıkıntısı çeken fizik ve kimya bölümlerimiz, bu sene doldu. Bu da bizi ayrıca çok sevindirdi. İlçelerde bulunan bütün meslek yüksekokullarında da yine tam doluluğa ulaştık. Osmaniye'mizde yükseköğretim noktasında çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz."

Uzun, yükseköğretim açısından iyi yerde olan Osmaniye'de ihtiyaç duyulan yeni bölümleri açmak için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.