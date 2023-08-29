Sınava belediyenin yurdunda hazırlanan Semanur, tıp fakültesine yerleşti

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Konuk Evi Kız Yurdu, eğitim ve öğretim sezonunda öğrencilere ücretsiz barınma ve eğitim imkanı sağladı.

Kırsalda eğitim imkanına ulaşmada zorluk çeken kız çocuklarına yönelik hizmet verilen yurtta, lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlandı.

Dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin de yer aldığı yurtta, alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün eğitim verdi.

Eğitimin ardından sınava giren Konuk Evi Kız Yurdu öğrencilerinden 18 yaşındaki Semanur Yalçın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümüne yerleşerek hayalini gerçekleştirdi.

Lice ilçesine bağlı kırsal Yünlüce Mahallesi'nde yaşayan ve 5 kardeşi olan Yalçın, evinde ders çalışma imkanı bulamayınca Konuk Evi Kız Yurdu'na yerleşmeye karar verdi.

Ablaları diş hekimliği ve veteriner fakültelerini okuyan Yalçın, onları örnek alarak tıp fakültesini kendisine hedef olarak belirledi.

Yalçın, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, evde ders çalışma ortamı bulmakta zorluk çektiğini vurgulayarak, "Köyde çalışmak çok zor, kışın çok soğuk, yazın sıcak oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için iş var. Köyde aileme yardım ediyordum. Ev kalabalık olduğu için evde ders çalışamıyordum." ifadelerini kullandı.

Konuk Evi Kız Yurduna yerleştikten sonra derslerine sıkı sıkıya çalıştığını, merkezin kendisine büyük katkıları olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yurtta tek kişilik odada kalıyordum, normal etüt saatleri dışında istediğim zaman ders çalışabiliyordum. Yurtta aile ortamı ve yardımlaşma vardı. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. İstediğim saatte ders çalışabiliyordum."

Hayalindeki bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Semanur, doktor olarak memleketine faydalı olmak istediğini belirtti.

Baba Feyzi Yalçın da, "Evimiz kalabalık olduğu için ders çalışamıyordu. Kızımızı yurda gönderdik, çok memnun kaldık. Yoksa kızımıza imkan sağlayamazdık. Bize her türlü imkanı sundular. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bilal Şen ise, yurtta her yıl 120 kız öğrenciyi ağırladıklarını, öğrencileri üniversite sınavına hazırladıklarını anlattı.

Şen, şunları kaydetti:

"Kırsalda evde ders çalışma ortamı bulamayan kızlarımız, genellikle evde 7, 10 kardeşle bir odada yaşıyor. Köylerde çocuklarımız ders çalışma ortamı bulamıyor. Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu, maddi imkansızlıktan dolayı da kent merkezinde kalacak bir ev, ders çalışma imkanı bulamayan kızlarımız için çok önemli bir merkez. Yurdumuzda tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Çocuklarımıza aile ortamında, sıcak ve yemek hizmetlerinin kesintisiz yapıldığı çok güzel bir ortamda hizmet veriyoruz."