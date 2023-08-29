FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Dursun Demir'in izine ulaştı.

Ekiplerin uzun süreli takibinin ardından Demir, sahte kimlikle Altındağ ilçesinde yakalandı.

Demir'in bağlılık düzeyi en yüksek seviyede olan örgüt mensuplarına verilen "A5" ile kodlandığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve çok sayıda itirafçının beyanlarında adının geçtiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.