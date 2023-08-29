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Bakan Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 14:50, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 14:55
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Bakan Tekin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Tekin, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nı tüm zorluklara rağmen Büyük Zafer'e ulaştıran milletin azim, inanç ve kararlılığının 101. yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla yad edildiğini belirtti.

Bu coğrafyayı vatan kılmak için yüzyıllardır cepheden cepheye koşan aziz milletin yedi düvele karşı verdiği milli bağımsızlık mücadelesinin, sahip olunan en büyük miras olduğunu vurgulayan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Yıkılmaz azmin ve sarsılmaz iradenin bir eseri olarak ortaya çıkan Büyük Zafer'in önemini, o günkü tarihi sorumlulukla usta şair Yahya Kemal 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi / Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın / Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' dizeleriyle ifade etmiştir. Ecdadımız; vatanımızın asla bölünemeyeceğini, milletimizin asla esarete boyun eğmeyeceğini ve gök kubbeyi inleten ezan seslerinin dindirilemeyeceğini 30 Ağustos zaferiyle tüm dünyaya ilan etmiştir.

Büyük Zafer, makus talihimizi yenerek yeni bir gelecek inşa ettiğimiz milli bağımsızlığımızın mefkuresidir. Bu mefkurenin bir gereği olarak zaferlerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyor, yaşadığımız bu coğrafyada hürriyetimizi korumak, milletimizin onurunu en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte yürüttüğümüz bu mücadeleyle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturuyor, evlatlarımızın zihinlerini ve kalplerini milli bilinçle besleyerek çok daha büyük hedeflere ve çok daha aydınlık ufuklara sahip olmasını sağlıyoruz."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Tekin, başta İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ordunun tüm aziz şehitlerini rahmetle yad etti.

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