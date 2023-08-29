Gaziantep-Nurdağı'ndaki yangında yaralanan orman muhafaza memuru şehit oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Temmuz'da Gaziantep-Nurdağı'ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 15:21, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 15:23
Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:
"21 Temmuz 2023'te Gaziantep-Nurdağı'ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum."