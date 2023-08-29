Gaziantep-Nurdağı'ndaki yangında yaralanan orman muhafaza memuru şehit oldu

"21 Temmuz 2023'te Gaziantep-Nurdağı'ndaki yangında dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum."

Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

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