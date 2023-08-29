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Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek?

"Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek? Okula başlayacak bir çocuğun minimum 2 bin lira kırtasiye, 3 bin lira kıyafet masrafı var. Veliler internetten ikinci el kıyafet, defter ve kitap arayacak durumuna gelmiş"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 15:59, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 16:01
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Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek? Okula başlayacak bir çocuğun minimum 2 bin lira kırtasiye, 3 bin lira kıyafet masrafı var. Veliler internetten ikinci el kıyafet, defter ve kitap arayacak durumuna gelmiş." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Eylül'de okulların açılacağını hatırlattı.

Okula başlarken öğrencilere yapılan masraflara ilişkin bir araştırma yaptıklarını belirten Başarır, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin masraflarının her geçen yıl katlanarak arttığını tespit ettiklerini söyledi.

Yapılan masraflardan örnekler veren Başarır, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu ülkede aileler çocuklarını nasıl okula gönderecek? Okula başlayacak bir çocuğun minimum 2 bin lira kırtasiye, 3 bin lira kıyafet masrafı var. Veliler internetten ikinci el kıyafet, defter ve kitap arayacak durumuna gelmiş. Okul servis ücretleri 10-15 bin lira arasında. Her ne kadar Milli Eğitim bakanları inkar etseler de velilerden alınan bağışlar 10 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkmış durumda. Eğitimde büyük sorunlar var ama bu sorunlara karşı sorumsuz davranan bir iktidar da var.

Türkiye'de 15 milyon öğrenci var ama Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 435 milyar lira. Okulların güvenlikten temizliğe kadar çok çeşitli ihtiyaçları var. Bin kişilik bir okula 4 bin 500 lira para gönderiliyor yani öğrenci başına 4,5 lira para gönderiliyor. Bu parayla bir su veya simit bile alamazsınız. Bakanlık öğrencilerimizin temizliği ve beslenmesi ile ilgili çok güzel videolar yayınlıyor. Bu ülkenin 15 milyon öğrencisini sanal ortamda besliyorlar. Bunları yayınlıyorsun ama okullara öğrenci başına 4,5 lira para gönderiyorsun. İşte eğitim-öğretim yılımız bu sorunlarla başlıyor."

Başarır, özel okul ücretlerinin arttığını, geçen yıl 19 bin lira olan kitap ücretinin bu yıl 59 bin liraya çıktığını, birçok velinin çocuklarını özel okullardan almak zorunda kaldığını savundu.

Öğretmenlerin de benzer sorunlarla mücadele ettiğini iddia eden Başarır, "21 yıl önce 70 bin atanamayan öğretmen vardı. Bu rakam şu an 572 bine çıkmış durumda. Yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda olan öğretmenlerimiz var. Öğretmen ihtiyacı var ama Milli Eğitim Bakanlığı tek tip kıyafet olan beyaz önlükle uğraşıyor. Sorun bu mu? Her sorun bitti, öğretmenlerin beyaz önlükle gidip gelmeleri mi kaldı?" şeklinde konuştu.

Yükseköğrenim öğrencilerinin barınmasına da değinen Başarır, 6 milyon 860 bin üniversite öğrencisi, 874 bin yatak kapasitesi olduğunu ifade etti. Başarır, bu sayılara göre her 5 öğrenciden 4'ünün açıkta kaldığını söyledi.

- Merkez Bankasının faiz kararı

Merkez Bankasının faiz kararına da değinen Başarır, "Bugün çocuklarımız yurt bulamıyorsa, memur ve işçi aldığı maaşla 10 gün geçinemiyorsa, memurlar büyükşehirlerden tayin isteyerek kaçmak zorunda kalıyorsa bunların sebebi hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inadı yüzünden milyonlarca vatandaşımız mağdur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "uyuşturucu, cinayet ve taciz gibi suçları işleyen suçluların cezaevlerinden tahliye edildiğini ancak fikirlerini açıklayan gazeteci Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ ile milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen cezaevinde olduğunu" ifade ederek, bir vatandaş olarak bundan "utandığını" belirtti.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül'e kadar uzatıldığını hatırlatan Başarır, vatandaşların Anayasa Mahkemesinin vereceği karara göre hareket etmesini istedi.

Başarır, "Anayasa Mahkemesi bu haksız vergiyi iptal ederse karar o tarihten geriye yürümüyor. Ek MTV'yi ödeyen vatandaşlarımız ödedikleri parayı geri alamayacak. Ancak eğer Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyorsa Maliye Bakanlığı bu paraları hak sahiplerine iade etsin. Bu yüzden yurttaşlarımız 6 Eylül'e kadar beklesin." dedi.

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