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2023-DGS tercihlerin alınmasına başlandı

ÖSYM internet sitesinde 2023-DGS Tercihlerin Alınması başlandığı duyuruldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 16:13, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 16:43
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2023-DGS tercihlerin alınmasına başlandı

DGS: Dikey Geçiş Sınavı

DUYURU

(29 Ağustos 2023)

2023-DGS: Tercihlerin Alınması

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar

Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

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