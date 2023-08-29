Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 17:11, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 17:12
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,5640
|26,5650
|26,6020
|26,6030
|Avro
|28,7280
|28,7290
|28,8250
|28,8260
|Sterlin
|33,4280
|33,5410
|33,4930
|33,6110
|İsviçre Frangı
|30,0260
|30,0850
|30,1340
|30,2850
|ANKARA
|ABD Doları
|26,5340
|26,6140
|26,5720
|26,6520
|Avro
|28,6880
|28,7680
|28,7850
|28,8650
|Sterlin
|33,3680
|33,5780
|33,4330
|33,6430