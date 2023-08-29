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Yeni ekonomi yönetiminin adımları piyasalara olumlu yansıdı

Yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikalar sonucunda, Türkiye'nin kredi risk primi seçimlerin ardından yaklaşık 300 baz puan gerileyerek 380 baz puana indi. 25 Mayıs'ta 4.400 puan civarında bulunan BIST 100 endeksi ise yaklaşık yüzde 82 yükselişle 8.000 puan barajını aştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 18:59, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 18:30
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Yeni ekonomi yönetiminin adımları piyasalara olumlu yansıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilemeyi sürdürüyor.

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından BIST 100 endeksinde başlayan yükseliş eğilimi yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Seçimlerin ikinci turu öncesi 25 Mayıs'ta 4.400 puan civarında bulunan BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 82 yükselişle 8.000 puan barajını aştı.

BIST 100 endeksi dolar bazlı incelendiğinde Ocak 2023'ten bu yana ilk kez 300 puan seviyesini test ederken, endeksin dolar bazlı getirisi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Sektör endeksleri karşılaştırıldığında, tüm sektörlerin yıl başından bu yana yükseldiği gözlenirken, en fazla kazandıran yaklaşık yüzde 107 ile spor oldu.

Geride kalan bilanço döneminde birçok şirketin karları beklentileri geride bırakırken, bu durum Borsa İstanbul'daki yükselişi destekleyen etkenlerden biri oldu.

Türkiye'nin kredi risk primi 300 baz puan gerileyerek 380 baz puana indi

Söz konusu gelişmede başrol oynayan faktörlerden biri yeni ekonomi yönetimi ve yönetimin belirsizlikleri azaltan adımları olurken, Türkiye'nin kredi risk primi seçimlerin ardından yaklaşık 300 baz puan gerileyerek 380 baz puana indi.

Yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikalar sonucunda yabancı yatırımcı uzun bir aranın ardından Borsa İstanbul'da net alıcı tarafa geçti. Yabancılar 10 Ağustos haftasına kadar 2012'den bu yana ilk kez üst üste 9 hafta alış tarafında yer alırken, bu dönemdeki toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de son dönemde uygulamaya alınan politikaların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydederek, özellikle Türkiye'nin CDS'lerinin 400 baz puan altında kalıcı olması halinde yabancı ilgisinin devam edebileceğine dikkati çekti.

Eylülde açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) ve yabancı yatırımcılarla devam etmesi planlanan görüşmelerin de yakından takip edildiğini vurgulayan analistler, buradan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında attığı sadeleşme adımlarının ve verilen net mesajların önemine dikkati çekerek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumundaki güçlü iletişiminin ve Para Politikası Kurulu'na (PPK) yapılan atamaların da piyasalarda olumlu algılandığını kaydetti.

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