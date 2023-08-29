Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 20:22, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 20:37
Serinlemek için Sarıkaya Mahallesi'nden geçen nehre giren Ferhat Alp (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu Alp'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.