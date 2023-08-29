Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu

Yapılan çalışma sonucu Alp'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için Sarıkaya Mahallesi'nden geçen nehre giren Ferhat Alp (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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