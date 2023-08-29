Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 20:39, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 21:12
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 29 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."