Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
%1.98 Faizli 60.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 60.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı başladı
Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı başladı
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
Bakan Tekin: Telefonla sınıflara girilmemesi konusunda önlem alacağız
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
IMF'den Türkiye açıklaması: Mali destek talebi gelmedi
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
Ana sayfaHaberler Spor

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

ATO Başkanı Gürsel Baran:"Bisiklet kullanmanın ekonomiye de katkısı var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2023 21:57, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2023 21:58
Yazdır
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Decathlon Başkent Gran Fondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 10 Eylül'de yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yol bisikleti yarışının tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşecek yarışın tanıtım toplantısına Decathlon Firması Etkinlikler ve İşbirlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş, Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, Yeni GİMAT GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplatıda yaptığı konuşmada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaygın bisiklet kullanımına dikkati. Bisiklet kullanımın Ankara'da da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bisiklet kullanmanın şehrin ekonomisine de katkısı var. Dünyanın en güzel işidir bisiklet kullanmak. Zevkine vardıktan sonra vazgeçmek de çok zor. O yüzden böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Organizasyonun gelecek yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara savunma sanayisinin merkezidir. Sağlık turizmi Ankara için önemli girdi sağlayan unsurlardan. Bir üniversite şehridir. Etrafına bakarsanız bir tarım, bir kültür ve turizm şehridir. Biz ticaret yapıyoruz ama bu etkinliklere her şeyden çok ticaret yapanların ihtiyacı var. Çevre noktasında da önemli. ATO olarak da çevreye çok duyarlıyız. Bu anlamda bu etkinliği çok önemsiyorum. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin giderek gelişmesiyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkenin 19 tane UNESCO kalıcı miras listesine giren eseri var. Ankara'mızın hiç yoktu ama 20'inci eser inşallah Gordion olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da işin içinde."

10 Eylül Pazar günü, 99 ve 50 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek yarışa 28 ülkeden 2000'e yakın sporcu pedal çevirecek.

- Turizm alanları ön plana çıkarılacak

Bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirerek karbon salınımının azaltılmasına teşvik etmeyi, sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi ve bisiklet turizmden maksimum geliri ülkeye kazandırmayı amaçlayan organizasyon ile başkentin turistik alanlarının ön plana çıkarılması, spor şehri olarak anılması ve spor turizm merkezi olarak da tanıtılması amaçlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz