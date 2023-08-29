Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Decathlon Başkent Gran Fondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 10 Eylül'de yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yol bisikleti yarışının tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşecek yarışın tanıtım toplantısına Decathlon Firması Etkinlikler ve İşbirlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş, Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, Yeni GİMAT GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplatıda yaptığı konuşmada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaygın bisiklet kullanımına dikkati. Bisiklet kullanımın Ankara'da da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bisiklet kullanmanın şehrin ekonomisine de katkısı var. Dünyanın en güzel işidir bisiklet kullanmak. Zevkine vardıktan sonra vazgeçmek de çok zor. O yüzden böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Organizasyonun gelecek yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara savunma sanayisinin merkezidir. Sağlık turizmi Ankara için önemli girdi sağlayan unsurlardan. Bir üniversite şehridir. Etrafına bakarsanız bir tarım, bir kültür ve turizm şehridir. Biz ticaret yapıyoruz ama bu etkinliklere her şeyden çok ticaret yapanların ihtiyacı var. Çevre noktasında da önemli. ATO olarak da çevreye çok duyarlıyız. Bu anlamda bu etkinliği çok önemsiyorum. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin giderek gelişmesiyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkenin 19 tane UNESCO kalıcı miras listesine giren eseri var. Ankara'mızın hiç yoktu ama 20'inci eser inşallah Gordion olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da işin içinde."

10 Eylül Pazar günü, 99 ve 50 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek yarışa 28 ülkeden 2000'e yakın sporcu pedal çevirecek.

- Turizm alanları ön plana çıkarılacak

Bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirerek karbon salınımının azaltılmasına teşvik etmeyi, sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi ve bisiklet turizmden maksimum geliri ülkeye kazandırmayı amaçlayan organizasyon ile başkentin turistik alanlarının ön plana çıkarılması, spor şehri olarak anılması ve spor turizm merkezi olarak da tanıtılması amaçlanıyor.