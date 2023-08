Oyuncu Ünal Silver vefat etti

Sanatçının menajerlik ajansı Renda Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadeleriyle Silver'in vefatını duyurdu.

1948 yılında İstanbul'da doğan usta oyuncunun asıl ismi Ünal Gümüş'tü. "Diriliş Ertuğrul" dizisinde hayat verdiği Umur Bey karakteri ile dünyanın birçok ülkesinde bilinen Ünal Silver, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2002 yılından itibaren birçok film dizide rol aldı.

Oyuncu Hülya Duyar, yakın dostu Ünal Silver'in vefat haberinin ardından yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ünal Silver gibi bazı özel insanlarla paylaşılan anılar, bir ömre sığamıyorken aslında hiçbir paragrafa sığamaz ama can dostuma aramızdan ayrıldığı bu günde, buradan teşekkür etmek istedim... Teşekkür edeceğim çünkü benim için bu bir veda değil... Hayatımızın büyük çoğunluğunda birbirimiz ile mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, dertlerimizi, sırlarımızı, yeri geldi hanemizi yeri geldi soframızı paylaştık. Sen bana hem can, hem yol arkadaşı, yeri geldi hem hoca hem abi hem de babam oldun. Yerin bende çok ayrı... Şimdi, paylaştığımız bu hayatta senin bana kattıkların ile birlikte tüm güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim, ben anılarımızı yaşattıkça, sen de benimle yaşamaya devam edeceksin, o yüzden bu bir veda değil... Her şey için teşekkür ederim can dostum, ruhun gibi parlayan ışıkların içinde uyu..."

Usta oyuncunun cenazesi 31 Ağustos Perşembe günü Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığına defnedilecek.