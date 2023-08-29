Isparta'da sondaj kuyusundan kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Isparta'da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yamaç, hastanedeki tedavisinin ardından ailesi ile itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

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