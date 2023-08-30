IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Ana sayfaHaberler Dünya

IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 07:15, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 07:44
Yazdır
IKBY: Petrol ihracatının durması Irak'a 5,5 milyar dolar kaybettirdi

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Dizayi, Türkiye'nin IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlamasını desteklediğini ve IKBY'nin de bu konuda çok istekli olduğunu söyledi.

"Bağdat resmi olarak hazır olduklarını söylüyor ancak henüz pratik bir adım atmadı." diyen Dizayi, petrol akışının yeniden başlatılmasına ilişkin çabaların sürdüğünü kaydetti.

Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durdurulması nedeniyle Irak'ın 25 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir mali kayba uğradığını ifade etti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durdurulduğu bildirilmişti.

Bu Habere Tepkiniz