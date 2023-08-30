Sinop'ta kaldırıma çarpan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 07:46, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 07:47
Almanya vatandaşı Wassen Rudolf'un kullandığı HS RW 16 yabancı plakalı motosiklet, Çevre Yolu Gerze Viyadüğü kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.