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Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. 50 dakika süren sürpriz buluşma kulisleri de hareketlendirirken, yerel seçim ekseninde geçen görüşmeden yerel yönetimlere dönük iş birliği modeli üzerinde çalışılması kararı çıkabileceği iddia ediliyor.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 08:07, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 08:10
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Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'da bir araya geldi. Sürpriz görüşme yaklaşık 50 dakika sürerken, Ankara kulislerine düşen ilk bilgilere göre iki liderin yerel seçim ekseninde geçen görüşmesinden yerel yönetimlere dönük iş birliği modeli üzerinde çalışılması kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

Sürpriz zirve Ankara kulislerini hareketlendirdi

Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP lideri Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 dakika süren zirvenin ardından konuttan ayrıldı. Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen görüşmede neler konuşulduğu ise Ankara kulislerini bir hayli hareketlendirdi.

"Ortak çalışma bugünden itibaren başlayabilir"

Görüşmeyle ilgili olarak yerel seçim hazırlıklarına dikkat çeken CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "İki partinin yerel seçimde yapacağı iş birliği açısından önemli bir toplantı. İş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir. Ortak çalışmanın bugünden itibaren başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

"Parti kurmaylarına talimat verilebilir"

Canova şöyle devam etti; "Yerel yönetimlere dönük iş birliği modeli üzerinde çalışılması kararı çıkabilir görüşmeden sonra. Bugünkü görüşme sonrası ortak çalışma kararı verilmesi beklentisi çok yüksek diyebilirim. Görüşme sonrası ortak çalışma talimatının iki parti kurmaylarına verilmesi ve görevlendirme yapılması bekleniyor. 30 büyükşehirde hem belediye başkan adayları hem ilçelerde ortak çalışma görebiliriz. İstanbul, Ankara çok kritik iki il. Burada hem belirlenecek belediye başkan adaylarının ismi hem de ilçelerde olası iş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakının çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir.

51 ilde iş birliği

Büyükşehirlerde MHP eksenine baktığımızda Adana, Mersin, Antalya'da belediye başkanlıkları MHP'ye bırakılabilir. 51 ile de iş birliğinin kapsamı sıçrayabilir. Bir önceki yerel seçimde iller yoktu. Bu kez 51 il için ayrı ayrı konuşulabilir. MHP son genel seçimde 13 ilde ilk kez milletvekili çıkardı yani oy oranını artırdığı iller var. Nerelerde Cumhur İttifakı olarak başarılı olabiliriz? Tüm bunlar gözetilerek ortak çalışmanın bugünden itibaren başlamasını bekliyoruz. Aday adaylarının netleşmesi kasım ayına doğru olacak gibi görünüyor. Aday adayları netleşirken bir kez daha iki liderin bir araya gelmesi hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda birbirlerinin nabzını tutmasını bekliyoruz."

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