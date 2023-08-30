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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak kaç para kazandı?

Zalgiris ve Olimpija'yı saf dışı bırakan Cim Bom, Molde eşleşmesini de zor da olsa geçti. Böylece 3 tur sonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray dev gelirin sahibi oldu.

Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 08:30, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 08:14
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak kaç para kazandı?

Sarı-Kırmızılılar geçen sezon unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'de inanılmaz bir derbi performansı gösteren Galatasaray ligde ipi göğüsleyen taraf olmuştu. Ancak son dönemde ülke puanında yaşanılan problemler nedeniyle Cim Bom şampiyon olmasına rağmen Devler Ligi'nde gruplara kalmak için 2. Ön Eleme Turu'ndan macerasına başlayacaktı.

Son 90 dakikayı oynadı

Aslan Zalgiris Vilnus engelini geçti, 3. Tur'da Olimpija Ljubljana'yı da iki maçta yıkarak Play-Off aşamasına geldi. Galatasaray, Norveç'te Norveçli oyuncusu Fredrik Midtjö'nün son saniye golüyle Molde'yi 3-2 devirdi, avantajı kaptı. Artık Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasına sadece 90 dakika kalmıştı.

Angelino rahatlattı

Bu akşam da Kupa 1 aşkına Molde, Rams Park'ta ağırlandı. 7'de Mauro Icardi sahneye çıktı, 66'da Eirik Hestad tribünleri kısa süreli şoka soktu, golü kaydetti. 90+4'te ise Angelino fileleri sarstı ve Aslan'ı rahatlatan golü kaydetti. Bu eşleşme sonunda bu skorla Devler Ligi'nde gruplara kalan takım temsilcimiz Galatasaray oldu.

En az 25 milyon Euro!

Bu elbette Sarı-Kırmızılılar için büyük bir prestij ve kurulacak hayaller demek. Fakat bir de bu durumun maddi kazanımı var. Icardi, Zaha, Tete ve Ziyech gibi marka isimleri kadrosuna katan Cim Bom, Molde'yi saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak en az 25 milyon Euro'luk (720 milyon TL) bir gelir elde etti. Aslan bu doğrultuda Devler Ligi'ne ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Her galibiyete 80.6 milyon TL!

Üstelik Aslan artık Şampiyonlar Ligi'nde alacağı galibiyet ve beraberliklerde de kasasını dolduracak. Kupa 1'deki her türlü galibiyet için UEFA kulüplere 2.8 milyon Euro (80.6 milyon TL), beraberlikte ise 900 bin Euro (26 milyon TL) ödüyor. Gruptan çıkma ve ardından turları geçmenin de ödülleri bulunuyor.

KAYNAK: FANATİK

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