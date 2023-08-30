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Yeni Şafak'tan müjdeli haber: Sondaj gemisi 3 bin metrede petrol bulacak

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusundaki sondaj çalışmaları sürüyor. Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'de en yüksek potansiyelin olduğu alanda hedefe 3 bin metrede ulaşılması mümkün gözüküyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 08:16, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 08:20
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Yeni Şafak'tan müjdeli haber: Sondaj gemisi 3 bin metrede petrol bulacak

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemi, geçen yıl TPAO tarafından 180 milyon dolara satın alınmıştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini hızlandırdı. Denizlerdeki arama üretim filosuna katılışının birinci yıl dönümünde yeni keşifler için yola çıkan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Akseki-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Abdülhamid Han'ın görev yaptığı saha, daha önceki yıllarda Türk sismik araştırma gemileri tarafından tarandı. 2019-2020 yıllarında Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis gemileri bu sahada 2-3 boyutlu incelemeler yaptı. Deniz dibi numuneler alındı ve laboratuvar ortamında analiz edildi. Bölgede çamur volkanlarına bağlı olarak hidrokarbon birikintisi olduğu görüldü ve hedefler belirlendi.

DOĞU AKDENİZ'İN EN VERİMLİ SAHASI

Bölgenin hem barındırdığı yüksek hidrokarbon potansiyeli hem de Türk kıyılarına görece yakınlığı nedeniyle ekonomik bir rezerv sunma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre; saha, Doğu Akdeniz'de en yüksek potansiyelin olduğu alan. Bu sebeple hedefe 3 bin metrede ulaşılması mümkün gözüküyor. Olası keşif haberi Türkiye için önemli. Çünkü 'offshore' arama, keşif ve üretim için bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Türkiye, enerji alanında derin denizlerde yeni bir alan açarak gerek enerji diplomasisinde gerek ekonomik faaliyetler bağlamında elini güçlendirecek.

Filonun en güçlüsü Abdülhamid Han

Sondaj çalışmasında görev alan Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle, Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Gemi 230 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 60 bin ton ağırlığında. Yedinci nesil teknolojiyle donatılan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip olan gemi, geçen yıl TPAO tarafından 180 milyon dolara satın alınmıştı.

Merve Safa Akıntürk

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