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TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı

TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı- Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı bulacaklar- Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 09:12, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 09:33
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TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda ise 8'incisi düzenleniyor.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyor.

Bugün saat 09.00'dan itibaren sevenlerine kapılarını açan etkinliğin resmi töreni saat 14.30'da "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali" ve "Tuluyhan Uğurlu Konseri"yle gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı bulacaklar.

- Gençler kıyasıya yarışacaklar

"Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" yarışmaları da ilk gün gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor.

Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçirilecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verilecek.

- Herkesin gözü semada olacak

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle bu yıl da herkesin gözü yükseklerde olacak. Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka etkinlik süresince TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

Festivalin ilk günü F-16 Solotürk, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Gökbey, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (EGM), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, S-70 (Üzüm Salkımı), CN-235 Mİ-17 (Paraşüt Atlayışı), Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, S-70 BEL-429 (Selamlama Geçişi) ve AB-412 (Yaralı Tahliyesi) hava gösterileriyle sona erecek.

Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olan festival, 3 Eylül'e kadar Ankara Etimesgut Havalimanı'nda meraklılarını bekliyor.

- Stant etkinlikleri gençlerle buluşuyor

TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yer alıyor.

Gençler, AA'nınkinin de yer aldığı stantlarda düzenlenecek 400'den fazla etkinliği takip edebilecekler.

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