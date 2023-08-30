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PKK aşiretlerle çatışıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde terör örgütü PKK/PYD, ABD yönetimiyle hareket eden aşiretleri de hedef almaya başladı. İki taraf arasındaki çatlak PKK'nın Ahmet el-Habil isimli aşiret liderini tutuklamasıyla çatışmaya dönüştü. Merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerine yayılan çatışmalarda 3 kişi öldü. Sur'da aşiret üyeleri PKK karargahını basarak 10 teröristi yakaladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 08:44, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 09:15
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PKK aşiretlerle çatışıyor

ABD'nin müttefiki Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen desteğini sürdürdüğü terör örgütü PKK ve uzantıları, şimdi de Suriye'nin doğusunda Washington yönetimiyle hareket eden Arap aşiretleri hedef almaya başladı. Arap aşiretlerle PKK arasında uzun yıllardır olduğu bilinen ve her geçen gün büyüyen çatlak, PKK'nın Ahmet el-Habil isimli bir aşiret liderini tutuklamasıyla sıcak çatışmaya dönüştü. Çatışmalarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, yerel halk ABD'nin finanse ettiği ve yoğun bir şekilde mühimmat sağladığı PKK ve Suriye'de kurduğu çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı isyan bayrağını açtı. Bölgedeki birçok aşiretin, terör örgütü aleyhine başlayan eylemlere destek verdiklerini açıkladı.

Tansiyon yüksek

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre pazartesi günü Suriye'nin doğusunda yüzlerce ABD askerinin konuşlu olduğu bir bölgede PKK, Arap aşiretlere saldırdı. Çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirilirken, ABD'li generallerin tansiyonu düşürmeye çalıştığı belirtildi. Aşiretler ile PKK/YPG arasındaki çatışmaların, merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerinde sürdüğü açıklandı.

Aşiret mensuplarının, söz konusu köylerde terör örgütü PKK/YPG'nin hücrelerine saldırdığı belirtildi.

Aşiret liderine tuzak kurdular

Pazartesi günü yaşanan çatışmaların, ABD destekli PKK/YPG güçlerinin, daha önce kendileriyle hareket eden Ahmet el-Habil isimli bir aşiret liderini ve liderlik ettiği grubun bazı üyelerini kurdukları tuzak sonucu tutukladıktan sonra yaşandığı ifade edildi. Suriye'nin doğusundaki PKK işgalindeki Haseke'de Pazar günü davet edildiği bir toplantıya geldiği sırada yakalanan el-Habil'in, Deyrizor askeri konseyine başkanlık yaptığı bildirildi. El-Habil'in, Suriye'nin doğusundaki güçlü bir aşirete mensup olduğu ve bu yüzden tutuklanmasının bölgede Araplarla terör örgütü arasındaki gerilimi artırdığı belirtiliyor.

10 terörist yakalandı

Olayların ardından, terör örgütünün işgalindeki Deyrizor'un batı ve kuzey kırsalındaki köylerde halk yolları kesti. Ayrıca halkın el-Sur beldesinde örgütün sözde karargahına düzenlediği baskında en az 10 teröristin yakalandığı kaydedildi. Bölgenin en büyük aşiretlerinden el-Akidat'a bağlı el-Bukeyyir aşiretinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Ahmed el-Habil'i serbest bırakması için 12 saat süre verdi. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan alanlardaki Deyrizorlu aşiretler, sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde, illerinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlayan harekete destek verdiklerini duyurdu.

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