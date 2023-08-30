Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
Üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Ehliyetsiz sürücüye ceza kesen polisler açığa alındı' iddiası yalanlandı
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğu hakkında açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ev kirasına yurt freni

İstanbul'da üniversite kayıtlarıyla birlikte gözler, öğrencilerin barınma ihtiyacına çevrildi. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği semtlerdeki emlakçılara göre, yeni açılan KYK ve özel yurtlar sayesinde kiralık eve talep azaldı ve kira fiyatları dengelendi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 09:20, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 09:22
Yazdır
Ev kirasına yurt freni

KYK yurtlarının açılması kira fiyatlarını da etkiledi.

İstanbul'da üniversite kayıtlarıyla birlikte öğrencilerin barınma telaşı da başladı. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerdeki emlakçılar, yeni açılan KYK ve özel yurtlar sayesinde kiraların fahiş oranda artmadığını ifade etti.

KYK YURDU AÇILINCA TALEP DÜŞTÜ

Esenler'de emlakçılık yapan Mesut Şahin, "Yakınımızda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin kampüsü var. Bu nedenle normalde öğrenciler okula yakın olduğu için bu çevreden ev tutarlar. Ancak bu yıl geçen yıla göre ciddi oranda azalma var.

Okulun yakınına yeni KYK yurtları yapıldı. Biz bu nedenle öğrencilerin yurtları tercih edeceğini durgunluğun sebebinin ise bu olduğunu düşünüyoruz" dedi Esenler'de bulunan bir başka emlakçı U.I. ise "Burada yurt açıldığı için alternatif bir durum gerçekleşti. O yurt olmasaydı şu an burada 10-12 bin lira değerinde olan kiralar 20 bin bandına fırlardı. Çünkü arz talep dengesi var" diye konuşu. İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü civarında emlakçılık yapan Cemal Karakış da "Çevremizde odalarını kiraya veren ev sahipleri de olduğunu duyduk. Özel yurda

para vermek istemeyen öğrenci bu şekilde makul bir fiyata tutuyor." ifadelerini kullandı.

Saliha Engin

Bu Habere Tepkiniz