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Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 10:04, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 10:05
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Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Dün 85,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün işaret ettiği güçlü talep beklentileri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 11 milyon 486 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak. Stoklarda azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olması beklenen Idalia fırtınasının uzun süreli elektrik kesintilerine neden olma ve körfez bölgesindeki petrol rafinelerinin üretimini olumsuz etkileme ihtimali de piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Idalia'nın, Florida kıyılarını kategori 3 şiddetinde vuracağını ve fırtına dalgasına sebep olacağını açıkladı. Ayrıca, şiddetli rüzgarların okyanus sularını kıyıya doğru itmesiyle meydana gelebilecek "fırtına dalgasının", kuzey Florida'nın bazı kesimlerinde su seviyesinin 3,6 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, fırtınanın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onaylamıştı.

Öte yandan, ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha fazla sıkılaşmaya gitmekten alıkoyacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi petrol talebi endişelerini hafifletti.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı temmuzda 8 milyon 827 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Art arda 3 aydır düşüş kaydeden açık iş sayısı, söz konusu dönemde Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki düşüşün, Fed'in para politikası sıkılaşmasının ardından iş gücü piyasasının kademeli olarak yavaşladığını gösterdiğini kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık bazda 7,9 puan azalışla 106,1 gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 86'ya çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 85,32 ile 85,61 dolar aralığının direnç, 85,03 ile 84,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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