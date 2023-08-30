UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.

Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.

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