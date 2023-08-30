Dolar/TL, 26,70 seviyesinden işlem görüyor

İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 26,70 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 26,17-26,64 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 26,5370'ten tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 11:21, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 11:25
Yazdır
Dolar/TL, 26,70 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 26,7010'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 artışla 29,0280'den, sterlin/TL de yüzde 0,50 artışla 33,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,67 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0860'tan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olacağını, ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz