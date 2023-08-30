Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor

İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Polis memuru geçici görevle geldiği Hatay'da şehit oldu
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz
Ev kirasına yurt freni
Ev kirasına yurt freni
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Polis katilleri intikam peşindeymiş
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Erdoğan ile Bahçeli ne konuştu?... İşte kulislere yansıyanlar
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
Astsubay Kıdemli Çavuş Çalgay, Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
'Parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var'
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'koruma altındaki çocuğun ölümü'ne ilişkin açıklama
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 630 bin liraya yükseldi
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
Öğretmen çiftin öldüğü kazada Valinin oğluna hapis cezası
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
4 kişilik aile için açlık sınırı 12 bin 198 lira oldu
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
24 bin TL'ye şoför bulunamadı, günlük 800 TL ödeme usulüne geçildi
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
EKK toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli öncelik
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
BDDK'nın kararı ilk konut alacakların önünü açacak
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
'Konuşan haritalar' belirledi: İşte il potansiyeli yüksek 67 ilçe
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
Konya'da korkutan deprem: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
OVP'ye tasarruf damga vuracak: Kamu daha çok tasarruf yapacak
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
ASO Başkanı Ardıç: Sorunumuz işçisizlik
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
İstanbul'dan Ankara'ya 225 kilometrelik ikinci otoyol geliyor
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Asker eşini üstlerine şikayet etti, Yargıtay boşanma sebebi saydı
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Okul kıyafetlerine yüzde 60 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesine dair açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk:- "Yolsuzluk soruşturma kapsamında 39 kişinin yargılandığı davanın Yalova Belediyesi olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Vatandaşımızın her kuruşunu yasal haklarıyla tahsil edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 11:42, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 11:43
Yazdır
Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor

Yalova Belediyesi, "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada usulsüz ödeme yapılanlardan parayı tahsil edebilmek için tebligatlar gönderiyor.

Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye kasasından usulsüz şekilde bazı kişilere 23 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 39 sanığın yargılandığı davayla ilgili usulsüz ödeme yapılanlara tebligat göndererek bu parayı tahsil etmeye başladıklarını anlatan Tutuk, şunları söyledi:

"Halkımıza, Yalova Belediyesine ait olan 23 milyon liranın tahsilatları için tebligatlarımızı yaptık. Tebligatlar sonucu 6 milyonluk ödemeyi belediyemizin kasasına geri koyduk. Geriye kalan 17 milyonla ilgili avukatlarımız yasal işlemlere devam ediyor. Kuruşu kuruşuna geri alacağız. Üstelik yasal haklarımızla birlikte Yalova'nın hakkı olan parasını kasamıza iade ettireceğiz. Yolsuzluk soruşturma kapsamında 39 kişinin yargılandığı davanın Yalova Belediyesi olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Vatandaşımızın her kuruşunu yasal haklarıyla tahsil edeceğiz."

6 Mart 2020'de görevi devraldıklarında belediye hesaplarında 281 icra ve haciz olduğunu, 1250 kişiye de borçlarının bulunduğuna vurgu yapan Tutuk, şöyle konuştu:

"Şu an Yalova Beledimizin borcu yok, icrası yok. Yatırım yapabilen, kendi ekonomik durumuyla, öz kaynaklarıyla yatırımını yapabilen bir belediye haline geldik. Göreve geldiğimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şu an bütün halkımız gönül rahatlığıyla paralarını veznelerimizden yatırabiliyor. Bankalar hiçbir şekilde hacizlerden dolayı ödeme alamıyor, veznelerimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şu an belediyemizde böyle bir tablo söz konusu değil."

Bu Habere Tepkiniz