Benzine indirim geliyor

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.