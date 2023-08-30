Benzine indirim geliyor
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 11:47, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 11:50
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.