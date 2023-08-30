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İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ:- "7 milyon abone içerisinde ise 15 bin 462 konut/iş yerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelerin aylık su tüketimleri ortalama 100 bin metreküp civarında iken son dönemlerde 800 bin metreküp seviyesine ulaşmıştır"- "Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 12:38, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 13:07
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İstanbul'da bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin kullanımları durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbulluların susuz bırakılmaması için alınan tedbirler kapsamında bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki yaygın uygulama ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereği su ve kanalizasyon idarelerinin ana görevinin öncelikle insani tüketim amaçlı içme ile kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olduğu, su kaynaklarının yeterli olması halinde diğer çevresel su taleplerinin karşılandığı belirtildi.

Bu durumun, İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinin 24. maddesinde, "İdarenin insani tüketim amaçlı içme ve kullanma suyunu temin etmesi esas olup kuraklık, tabi afet, savaş ve benzeri olağan dışı hallerde insani su tüketiminin teminini sürdürebilmek gayesi ile şehre verilecek günlük su miktarında tasarrufa gidebilir, bu kapsamda insani su hakkı dışındaki abonelere su satışında geçici kısıtlamalar yapabilir." şeklinde hüküm altına alındığı aktarılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde uzun süreden beri olağanüstü bir kuraklığın yaşandığına, ardı ardına sıcaklık rekorlarının kırıldığına, bu durumun su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz duruma dikkati çekildi.

Açıklamada, yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketiminin de geçen yılların ortalamasının çok üzerine çıkıp 3 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığı, barajlardaki güncel doluluk oranının ise bugün itibarıyla yüzde 29,49 oranına gerilediği belirtilerek, yaşanan olağanüstü kuraklığa karşı hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla İSKİ'nin, kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri aldığı ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalıştığı aktarıldı.

Bu zor dönemin sorunsuz geçirilmesi için abonelere de sıklıkla ve çeşitli yollarla su tasarrufu çağrılarında bulunulduğuna değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik duyurularımıza rağmen günlük su tüketiminde arzulanan azalma sağlanamayınca, su arzının güvenliğinin temini için birtakım tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. İSKİ, yaklaşık 7 milyon aboneye hizmet vermektedir. 7 milyon abone içerisinde ise 15 bin 462 konut/iş yerine ait bahçe ve peyzaj sulama aboneliği bulunmaktadır. Bu abonelerin aylık su tüketimleri ortalama 100 bin metreküp civarında iken son dönemlerde 800 bin metreküp seviyesine ulaşmıştır. Bu verileri değerlendiren İSKİ, 16 milyon İstanbullu hemşerimizi susuz bırakmamak, abonelerimizin öncelikle içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması adına bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulmasına ilişkin karar almak durumunda kalmıştır."

Açıklamada, barajlarda su rezervlerinin istenilen seviyelere ulaşması halinde alınan kararın gözden geçirileceği ve bahçe sulama aboneliklerinin su kullanımına yeniden izin verileceği bildirildi.

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