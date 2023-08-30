Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2023 14:17, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2023 14:18
Hatipli Mahallesi'nde A.Ş. yönetimindeki 52 ADA 596 plakalı otomobil ile Ayhan Aşık'ın kullandığı 34 FES 578 plakalı otomobil, çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile beraberlerindeki M.G. ile E.G, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ayhan Aşık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.